Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подростка в Москве арестовали за убийство 

Москва24 + ещё 4 36 минут назад
Фото: ТАСС
Несовершеннолетнего арестовали в Москве по обвинению в убийстве мужчины. Также установлена причастность подростка к другим нападениям на людей. Об этом сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета (СК) России.
"По данным следствия, 22 января 2019 года на улице Гримау было обнаружено тело мужчины 1990 года рождения, с признаками насильственной смерти в виде 8 колото-резаных ран. По подозрению в совершении указанного преступления задержан 17-летний молодой человек", — говорится в сообщении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве. Отмечается, что юноша признал свою вину. В настоящий момент его заключили под стражу.
Москва24: последние новости
Следователи пришли с обыском в администрацию Щелковского района Аслан Гигиев и участники его банды отказались от суда присяжных В Москве убит режиссер Илья Тихонович
Криминал , Происшествия , Москва
Читайте также
Видео
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
В Черное море вошли корабли НАТО
Оружие Армия
В США взбунтовались против Трампа
США Статьи
Башаров обратился к супруге с требованием
Шоу-бизнес
Сирийская армия пошла в наступление
В мире Ближний Восток
Центр Малышевой оштрафовали
Шоу-бизнес
Китай показал беспилотный ударный корабль
Армия Оружие
Отец Децла ответил возмущенному внуку
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение