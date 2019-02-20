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Задержанный на Гаити «россиянин» оказался сербом 

Р-Спорт + ещё 22
Задержанный на Гаити иностранец не был россиянином, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Венесуэле.
Ранее сообщалось, что полиция Гаити задержала группу иностранцев, в том числе якобы выходца из России, которые обвинялись в незаконном хранении оружия и создании преступного сообщества. В машинах иностранцев нашли оружие и боеприпасы, граждан задержали, сделали фото с их документов. Затем полиция ожидала подтверждения, что данная группа сотрудников частного охранного предприятия из США приехала по приглашению для работы в стране.
"По результатам проверки выяснилось, что россиян среди участников группы нет", — сказал собеседник агентства.
По данным, полученным РИА Новости от осведомленного источника, человек, которого гаитянская полиция сначала по непонятным причинам приняла за россиянина, оказался обладателем сербского паспорта.
Позднее представитель госдепартамента США Роберт Палладино подтвердил журналистам сообщения СМИ об аресте пятерых граждан США на Гаити.
На Гаити продолжаются волнения с требованием отставки президента на фоне обвинений в коррупции.
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Криминал , Видео , Госдеп США , РИА Новости , Венесуэла
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