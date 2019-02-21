СМИ: задержанных на Гаити американцев экстрадировали в США

Пять граждан США , задержанные на Гаити с оружием, в среду были экстрадированы на родину, сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером в Порт-о-Пренсе на блокпосте полиции рядом с Центробанком страны были задержаны восемь человек, у которых было изъяты штурмовые винтовки и высокотехнологичные средства связи. Им были предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия и создании преступного сообщества.

По данным агентства, граждане США вечером среды поднялись на борт самолета компании American Airlines и вылетели в Майами. В аэропорту перед посадкой их сопровождали американские дипломаты.

О судьбе еще двух иностранцев из этой группы –-сербов с видом на жительство в США — ничего не сообщается.

Ранее местное издание Nouvelliste отмечала, что задержанные заявили о своей работе на правительство Гаити. Советник президента Гаити Рейнольдс Жорж в ответ сказал, что это ложь. По его словам, группа пыталась проникнуть в подземное хранилище ЦБ и была задержана, после того как охрана банка вызвала полицию.

На Гаити уже более недели не стихают протесты, за это время погибли не менее семи человек, последней жертвой стал молодой человек, которого убили буквально в нескольких метрах от президентского дворца в Порт-о-Пренсе. Основная масса участников протестов — выходцы из беднейших районов, которые требуют отставки президента Жовенеля Моиза, обвиняя его правительство в неспособности обеспечить граждан самым необходимым.