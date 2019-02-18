Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Массовая драка со стрельбой произошла в Москве
Массовая драка со стрельбой произошла в Москве

Российский инкассатор ограбил сам себя 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полицейские в Новосибирске задержали инкассатора и его подельника, которые сымитировали грабеж денежных средств. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщает региональное управление МВД России.
Сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о грабеже в Ленинском районе города вечером 14 февраля. Заявитель-инкассатор рассказал, что неизвестный налетчик с газовым баллончиком напал на него и похитил 180 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 («Грабеж») УК РФ.
Однако вскоре полицейские установили, что ограбление было сымитировано: при обысках у инкассатора и его подельника-«грабителя» нашли и газовый баллончик, и похищенные деньги. После этого они сознались в совершенном преступлении, а уголовное дело было переквалифицировано на часть 2 статьи 158 («Кража») УК РФ.
Кроме того, инкассатору может грозить ответственность по статье 306 («Заведомо ложный донос») УК РФ.
3 июля 2018 года сообщалось, что инкассатор одного из московских банков скрылся с 10 миллионами рублей. Инцидент произошел на северо-востоке столицы.
Последние новости
Бывший чемпион UFC продержался в клетке 26 секунд В Европе отказались от Sukhoi Superjet Определены регионы с самым низким качеством жизни
Комментарии
Криминал , Происшествия , МВД , Новосибирск
Читайте также
Видео
На мэра Иванова совершено нападение
Криминал Происшествия
Массовая драка со стрельбой произошла в Москве
Происшествия
Пока вы спали: «80 рублей и выше за доллар»
Общество
Задержанный за кражу Куинджи сделал заявление
Происшествия
Названа причина взрывов в Донецке
Происшествия Армия
СК прокомментировал слова матери Децла
Шоу-бизнес
В центре Донецка прогремели три взрыва
Происшествия
Работу дрона-камикадзе от «Калашникова» показали на видео
Оружие Армия
Муж Скабеевой промолчал в эфире украинского канала
Общество
Маневры союзников: что Лукашенко получил в Сочи
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение