Российский инкассатор ограбил сам себя

Полицейские в Новосибирске задержали инкассатора и его подельника, которые сымитировали грабеж денежных средств. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщает региональное управление МВД России

Сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о грабеже в Ленинском районе города вечером 14 февраля. Заявитель-инкассатор рассказал, что неизвестный налетчик с газовым баллончиком напал на него и похитил 180 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 («Грабеж») УК РФ.

Однако вскоре полицейские установили, что ограбление было сымитировано: при обысках у инкассатора и его подельника-«грабителя» нашли и газовый баллончик, и похищенные деньги. После этого они сознались в совершенном преступлении, а уголовное дело было переквалифицировано на часть 2 статьи 158 («Кража») УК РФ.

Кроме того, инкассатору может грозить ответственность по статье 306 («Заведомо ложный донос») УК РФ.

3 июля 2018 года сообщалось, что инкассатор одного из московских банков скрылся с 10 миллионами рублей. Инцидент произошел на северо-востоке столицы.