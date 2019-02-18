Экс-главу внешней разведки Ливии эпохи Каддафи освободили из тюрьмы

Последний глава Службы внешней разведки Ливии эпохи Муаммара Каддафи Абу Зейд Дорда вышел на свободу после семи лет нахождения в тюрьме, сообщает информационный ливийский портал "аль-Мутавассит".

Как отмечается, на решение суда об освобождении 74-летнего Дорда повлияло ухудшение его здоровья.

По данным информированного источника СМИ, Абу Зейд Дорда, также в прошлом занимавший пост главы ливийского правительства и постпреда в ООН , прибыл на территорию соседнего Туниса.

Абу Зейд Дорда оказался в тюрьме вместе с другими высокопоставленными членами бывшего ливийского правительства в ходе событий 2011 года, приведших к падению многолетнего режима Муаммара Каддафи.

В 2015 году уголовный суд Триполи вынес смертный приговор в отношении Дорды и десяти других руководителей эпохи Каддафи, в том числе его сыну Сейфу аль-Исламу. Подсудимые были обвинены в подстрекательстве к убийству мирных демонстрантов и формировании карательных отрядов для подавления демонстраций в дни революции 17 февраля 2011 года, а также в коррупционных преступлениях.