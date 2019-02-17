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Арестован экс-заместитель гендиректора РКЦ «Прогресс» 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самарский районный суд города Самары избрал меру пресечения в отношении бывшего заместителя генерального директора ракетно-космического центра «Прогресс» Константина Наумова. Мужчина пробудет под арестом два месяца.
Этот срок будет отсчитываться с 14 февраля, Передаёт РЕН ТВ сообщение пресс-службы региональной прокуратуры. На экс-менеджера было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Ранее News.ru сообщал о громком уголовном деле, связанном с мошенничеством и хищениями в банке «Восточный». В рамках расследования были арестованышесть подозреваемых, в том числе основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok, американский гражданин Майкл Калви.
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Криминал , Происшествия , Майкл Калви , Генпрокуратура РФ , РКЦ "Прогресс" , РЕН ТВ , Самара
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