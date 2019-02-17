Арестован экс-заместитель гендиректора РКЦ «Прогресс» 

Самарский районный суд города Самары избрал меру пресечения в отношении бывшего заместителя генерального директора ракетно-космического центра «Прогресс» Константина Наумова. Мужчина пробудет под арестом два месяца.
Этот срок будет отсчитываться с 14 февраля, Передаёт РЕН ТВ сообщение пресс-службы региональной прокуратуры. На экс-менеджера было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Ранее News.ru сообщал о громком уголовном деле, связанном с мошенничеством и хищениями в банке «Восточный». В рамках расследования были арестованышесть подозреваемых, в том числе основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok, американский гражданин Майкл Калви.