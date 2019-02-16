Грабитель вынес из банка в Калуге миллионы

Неизвестный похитил из банка в Калуге . В настоящее время полиция разыскивает преступника, возбуждено уголовное дело по статье о краже.

«Согласно материалам дела, в ночное время неизвестное лицо проникло в помещение одной из финансово — кредитных организаций областного центра, откуда похитило денежные средства на общую сумму более 14 миллионов рублей», — говорится на сайте регионального управления МВД.

Обстоятельства происшествия и личность грабителя устанавливаются.

Ранее News.ru сообщил о крупной краже в московском метро. В полицию обратился безработный москвич, который заявил, что во время поездки по Калужско-Рижской линии у него из рюкзака вытащили крупную сумму в валюте, равную 8 млн рублей.