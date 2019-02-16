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Грабитель вынес из банка в Калуге миллионы 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Неизвестный похитил из банка в Калуге. В настоящее время полиция разыскивает преступника, возбуждено уголовное дело по статье о краже.
«Согласно материалам дела, в ночное время неизвестное лицо проникло в помещение одной из финансово — кредитных организаций областного центра, откуда похитило денежные средства на общую сумму более 14 миллионов рублей», — говорится на сайте регионального управления МВД.
Обстоятельства происшествия и личность грабителя устанавливаются.
Ранее News.ru сообщил о крупной краже в московском метро. В полицию обратился безработный москвич, который заявил, что во время поездки по Калужско-Рижской линии у него из рюкзака вытащили крупную сумму в валюте, равную 8 млн рублей.
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Криминал , Происшествия , Калуга
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