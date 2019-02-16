Охранник синагоги ранил блогершу‐трансгендера в США

Ведущая блога на YouTube трансгендер Зои Перез получила пулевое ранение в ходе прямой трансляции из синагоги Лос-Анджелеса . Как сообщил BuzzFeed, ее подстрелил охранник.

Зои ведет довольно популярный канал под названием Furry Potato, на который подписано 18 тысяч человек. Она заявила, что «яростно» заботится о правах американцев, и хочет научить их, как себя вести во время стычек с полицейскими и чиновниками.

В этот раз ее внимание привлекла синагога. Зои довольно долго кружила вокруг здания, игнорируя вопросы охранника, что ей нужно и почему она его снимает. Не дождавшись ответа, мужчина предупредил, что будет стрелять. Затем он все-таки выстрелил. Охранник целился в асфальт, но пуля срикошетила и попала блогерше в ногу.

Прибывшая на место полиция арестовала Зои и доставила ее в больницу. Она отказалась сообщить, что ей было нужно около синагоги.

Ранее Зои Перез уже арестовывали и оштрафовали за видео-травлю темнокожего сотрудника корпуса морпехов США.