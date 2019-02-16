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СМИ: стрелок из Иллинойса открыл огонь после известия об увольнении 

РИА Новости + ещё 44 22 минуты назад
Фото: ТАСС
Сотрудник Henry Pratt, устроивший стрельбу в здании компании в штате Иллинойс, в результате которой погибли 5 человек, открыл огонь на совещании, где ему сообщили об увольнении, сообщает телеканал ABC 7 со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным телеканала, стрелявшим оказался 45-летний сотрудник компании Гэри Мартин.
"Источники в правоохранительных органах сообщили команде ABC 7, что в пятницу Мартину сообщили, что его увольняют из компании, где он проработал около 15 лет в качестве сборщика, и что он начал стрельбу во время встречи по поводу его увольнения, затем вышел на территорию предприятия и продолжил стрелять", — сообщает телеканал.
На данный момент полиция продолжает расследовать мотивы преступника и пытается определить, было ли нападение спланировано заранее.
По последним данным, жертвами стрелка стали пять человек, в том числе четыре сотрудника полиции, еще пять сотрудников полиции и несколько гражданских были ранены.
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Криминал , Происшествия , Гэри Мартин , МВД , телеканал АВС
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