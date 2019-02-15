Фигурант дела об убийстве Политковской находится в тяжелом состоянии в тюремной больнице

Москвы Фигурант уголовного дела об убийстве журналистки "Новой газеты" Анны Политковской , экс-сотрудник ГУ МВД Дмитрий Павлюченков находится в тяжелом состоянии в рязанской тюремной больнице, сообщил в пятницу ТАСС его адвокат Карен Нарсисян. "У моего подзащитного был тяжелый кризис, связанный с эпилепсией. Недавно Павлюченков экстренно был переведен из скопинской колонии в Рязанской области для бывших сотрудников органов внутренних дел в рязанскую тюремную больницу. Если не оказать ему действенной медицинской помощи, он может не дотянут до конца срока", — рассказал защитник, уточнив, что Павлюченкову осталось отбывать наказание в течение около трех лет. Обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская была застрелена в подъезде своего дома в Москве 7 октября 2006 года. В декабре 2012 Мосгорсуд по делу о ее убийстве вынес приговор бывшему сотруднику МВД Дмитрию Павлюченкову, осудив его на 11 лишения свободы. В июне 2014 года Мосгорсуд на основании вердикта присяжных признал виновными в убийстве журналистки еще пять человек, они были приговорены к различным срокам лишения свободы: от 12 лет до пожизненного.