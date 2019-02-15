Арестован четвертый фигурант дела Baring Vostok

"Ходатайство об избрании меры пресечения удовлетворить", — огласила решение судья.

В пользу ареста СК РФ выдвинул стандартные аргументы: если Абгаряна не арестовать, он может скрыться, надавить на свидетелей или "иным способом помешать установлению истины". Суд согласился с этой точкой зрения.

В 2015 году банк "Восточный" оформил кредит "Первому коллекторскому бюро", а в 2017-м вместо возвращения долга было "оформлено отступное, с которым согласны не все акционеры", выяснило следствие. Это отступное и стало поводом для возбуждения уголовного дела.