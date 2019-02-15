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Арестован четвертый фигурант дела Baring Vostok 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Басманный суд Москвы в пятницу заключил в СИЗО партнера фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна — четвертого из шести фигурантов дела о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство об избрании меры пресечения удовлетворить", — огласила решение судья.
В пользу ареста СК РФ выдвинул стандартные аргументы: если Абгаряна не арестовать, он может скрыться, надавить на свидетелей или "иным способом помешать установлению истины". Суд согласился с этой точкой зрения.
В 2015 году банк "Восточный" оформил кредит "Первому коллекторскому бюро", а в 2017-м вместо возвращения долга было "оформлено отступное, с которым согласны не все акционеры", выяснило следствие. Это отступное и стало поводом для возбуждения уголовного дела.
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Криминал , Происшествия , Ваган Абгарян , СКР , ФСИН , РИА Новости , Москва
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