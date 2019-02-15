«Бежали толпы»: День всех влюбленных закончился стрельбой

Москве День всех влюбленных закончился массовой дракой с перестрелкой, один человек попал в больницу, а всего пострадали 11 человек. По данным МВД, всего в столкновении, которое произошло около ресторана, приняли участие около ста человек. 17 из них были доставлены в отделение полиции. Предположительно, целью нападавших был владелец заведения, которому они намеревались отомстить.

Возле кафе «Неолит» на юго-востоке Москвы произошла массовая драка с перестрелкой, в результате которой серьезно пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного управления МВД.

«На службу «02» поступило сообщение о конфликте между двумя группами людей на Курьяновской улице. Один человек получил телесные повреждения», — сообщил собеседник агентства, добавив, что раненого сразу же госпитализировали.

Помимо него, пострадали еще около 10 человек, однако они от госпитализации отказались.

В ведомстве также рассказали, что в настоящее время 17 человек находятся в отделении полиции, их проверяют на причастность к драке. Остальным удалось скрыться: через несколько часов правоохранители обнаружили два брошенных автомобиля, на которых, предположительно, скрылись злоумышленники. При этом одна из машин оказалась такси. Сейчас оба автомобиля эвакуированы.

Кроме того, скрывшиеся участники драки решили обезопасить себя и прихватили с собой также записи камер видеонаблюдения.

Всего, по данным очевидцев, в массовом столкновении у «Неолита» участвовали от 70 до 100 человек, которые ворвались в кафе и вывели на улицу всех посетителей. Там-то и завязалась драка, в ходе которой было произведено порядка 50 выстрелов. Теперь на месте происшествия работают экстренные службы, которым уже удалось обнаружить «следы применения травматического оружия».

«Здесь постоянно происходят инциденты. Многие жалуются. Мы слышали стрельбу. Бежали толпы», — рассказал СМИ мужчина, оказавшийся недалеко от места происшествия.

Его спутница также отметила, что ранее в заведении уже происходили драки — последняя случилась около трех месяцев назад. Тогда одного человека чуть не убили, отмечает женщина.

Как рассказали сотрудники ресторана, такие нападения происходят действительно регулярно: главной целью нападающих обычно является владелец заведения Яшар Алиев, которому многие «хотят отомстить». В этот вечер в заведении планировалось крупное мероприятие, на котором Алиев обязательно должен был присутствовать.

Накануне также стало известно, что в Москве произошла еще одна перестрелка. Индийский предприниматель, глава фармацевтической компании «Джодас Экспоим» Лумба Джипоти и его сотрудник были обстреляны и ограблены в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. По данным ведомства, инцидент произошел на Нижегородской улице в столице 14 февраля.

По данным РЕН ТВ, злоумышленники подбежали к автомобилю бизнесмена, в котором он сидел вместе с коллегой, и начали стрелять по ним из травматических пистолетов.

У обоих пострадавших огнестрельные ранения головы, у одного из них похитили телефон.

Самим нападавшим удалось скрыться с места преступления, для их задержания в столице был введен план «Перехват».

Ранее, в начале января, массовая драка со стрельбой произошла в Ростове-на-Дону. В результате инцидента погиб мужчина 35-40 лет, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии. Определить точное количество участников драки не удалось, однако, как стало известно местным СМИ, полиция объявила в розыск шесть автомобилей.

После происшествия Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело по трем статьям УК. «Возбуждено уголовное дело по статьям „Убийство“, „Покушение на убийство“ и „Незаконный оборот огнестрельного орудия“. Устанавливаются обстоятельства преступления и лица, его совершившие», — сообщили в пресс-службе СУ СК.

В результате розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе возле ростовского кафе буквально на следующий день. Им оказался 25-летний житель города. У него обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, из которого он, предположительно, произвел выстрелы.

В октябре 2018 года массовое столкновение с тяжелыми последствиями произошло и в Санкт-Петербурге. Тогда в ходе драки был убит 21-летний дагестанец, его тело без признаков жизни было обнаружено на близлежащей улице. Об этом в полицию сообщил один из местных жителей, который и наткнулся на тело. После драки в реанимационное отделение местной больницы также был доставлен мужчина с проникающим ранением груди в состоянии средней степени тяжести.

Согласно предварительной информации, конфликт произошел из-за девушки из Киргизии — она обратилась за помощью друзей из Дагестана, чтобы избавиться от назойливого поклонника из Таджикистана. В результате этой просьбы в конфликт ввязались около 10 человек.