В Астраханской области задержали члена ИГ

"На территории Астраханской области задержана жительница региона, являвшаяся одним из организаторов законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*, — говорится в сообщении.

Задержанная собирала средства для финансирования терроризма в Москве, Астрахани, Томске и ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа и хотела поехать в Сирию, чтобы совершить теракт.

Она размещала реквизиты банковских карт для сбора денег в мессенджере Telegram, которые затем переводила в адрес основателя исламского фонда "Мухаджирун" * Ахмеднабиева (объявлен в международный розыск за терроризм). В своем Telegram-канале она распространяла экстремистcкие аудио— и видеоматериалы, оправдывала терроризм и инструктировала участников группы о конспирации.

В ходе обыска по месту жительства задержанной нашли экстремистскую литературу, платежные карты, мобильные телефоны с приложениями для удаленного управления банковскими счетами.

* Запрещенные в России террористические организации