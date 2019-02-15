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В Астраханской области задержали члена ИГ 

РИА Новости + ещё 9 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Астраханской области задержали одну из лидеров законспирированной ячейки ИГ*, собиравшую от Москвы до Томска деньги для террористов, сообщает пресс-служба ФСБ РФ.
"На территории Астраханской области задержана жительница региона, являвшаяся одним из организаторов законспирированной ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*, — говорится в сообщении.
Задержанная собирала средства для финансирования терроризма в Москве, Астрахани, Томске и ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа и хотела поехать в Сирию, чтобы совершить теракт.
Она размещала реквизиты банковских карт для сбора денег в мессенджере Telegram, которые затем переводила в адрес основателя исламского фонда "Мухаджирун" * Ахмеднабиева (объявлен в международный розыск за терроризм). В своем Telegram-канале она распространяла экстремистcкие аудио— и видеоматериалы, оправдывала терроризм и инструктировала участников группы о конспирации.
В ходе обыска по месту жительства задержанной нашли экстремистскую литературу, платежные карты, мобильные телефоны с приложениями для удаленного управления банковскими счетами.
* Запрещенные в России террористические организации
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Криминал , Происшествия , ФСБ , Исламское государство , Астраханская Область , Москва , Томск
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