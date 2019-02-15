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Аспиранта МГУ обвинили в поджоге офиса «Единой России» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Учащийся аспирантуры мехмата МГУ обвинен в поджоге ховринского офиса партии «Единая Россия» в январе 2018 года.
Головинский суд Москвы 12 февраля санкционировал арест Азата Мифтахова на месяц.
«Обвинение в причастности к совершению этого преступления он категорически отвергает, вину не признает», — сообщила ТАСС его защитник Светлана Сидоркина. По ее словам, подзащитного якобы опознал «один из засекреченных свидетелей, чьи показания противоречивы и вызывают много вопросов».
Другой фигурант этого дела Алексей Кобаидзе не опознал Мифтахова и сказал, что видел его лишь по телевизору. Он и Елена Горбань находятся по тому же делу по подписке о невыезде. Против них возбуждено дело по статье «Хулиганство».
Следствие утверждает, что Мифтахов — член леворадикального движения «Народная самооборона», направленного на неконституционную смену власти в стране.
25-летний Мифтахов и пять студентов МГУ были задержаны 1 февраля по подозрению в причастности к изготовлению взрывного устройства. Студентов оставили в статусе свидетелей, а подмосковная полиция в итоге отпустила Мифтахова без избрания меры пресечения. Вскоре его снова задержали как подозреваемого.
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Криминал , Происшествия , Светлана Сидоркина , МГУ , Единая Россия , ИТАР-ТАСС , Москва
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