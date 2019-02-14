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Источник: СК считает, что Рауф Арашуков заплатил 1,5 млн руб. за организацию двух убийств 

ТАСС 28 минут назад
Фото: ТАСС
Следственный комитет РФ считает, что сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков заплатил наемным убийцам 1,5 млн рублей за ликвидацию заместителя главы общественного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и политического деятеля КЧР Фраля Шебзухова.
Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В ходе допроса летом прошлого года посредник между исполнителями и заказчиком (Арашуковым) Рустам Копсергенов заявил, что Рауф заплатил за нападение на Шебзухова 500 тыс. рублей, о чем после задержания сами киллеры заявили еще в 2012 году. Другой обвиняемый Расул Аджиев заявил в ходе допроса, что за убийство Жукова он получил через Руслана Агоева (шурин Арашукова) денежные средства в размере 1 млн рублей", — сказал собеседник агентства.
Официальными комментариями следственных органов ТАСС не располагает.
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Криминал , Происшествия , СКР , ИТАР-ТАСС
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