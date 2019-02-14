ФСИН выявила новое видео с нарушениями в колонии Ярославля

Об этом информирует пресс-служба регионального УФСИН.

По её данным, видео было обнаружено при проведении оперативно-розыскных мероприятий в исправительной колонии №1.

При просмотре видео были выявлены факты нарушений действующего законодательства со стороны осуждённых и сотрудников учреждения.

По факту произошедшего организована служебная проверка.

«Материалы направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения», — заявили в УФСИН.