ФСИН выявила новое видео с нарушениями в колонии Ярославля 

Сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области выявили новую видеозапись с нарушениями в отношении осуждённого в исправительной колонии Ярославля.
Об этом информирует пресс-служба регионального УФСИН.
По её данным, видео было обнаружено при проведении оперативно-розыскных мероприятий в исправительной колонии №1.
При просмотре видео были выявлены факты нарушений действующего законодательства со стороны осуждённых и сотрудников учреждения.
По факту произошедшего организована служебная проверка.
«Материалы направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения», — заявили в УФСИН.
В июле 2018 года после публикации видеозаписи жестокого избиения заключённого Евгения Макарова в исправительной колонии №1 в Ярославле СК возбудил уголовное дело, в рамках которого были арестованы 12 человек.