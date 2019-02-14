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ФСИН выявила новое видео с нарушениями в колонии Ярославля 

RT на русском + ещё 4 14 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Сотрудники Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области выявили новую видеозапись с нарушениями в отношении осуждённого в исправительной колонии Ярославля.
Об этом информирует пресс-служба регионального УФСИН.
По её данным, видео было обнаружено при проведении оперативно-розыскных мероприятий в исправительной колонии №1.
При просмотре видео были выявлены факты нарушений действующего законодательства со стороны осуждённых и сотрудников учреждения.
По факту произошедшего организована служебная проверка.
«Материалы направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения», — заявили в УФСИН.
В июле 2018 года после публикации видеозаписи жестокого избиения заключённого Евгения Макарова в исправительной колонии №1 в Ярославле СК возбудил уголовное дело, в рамках которого были арестованы 12 человек.
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Криминал , Происшествия , Евгений Макаров , ФСИН , Ярославль , Ярославская Область
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