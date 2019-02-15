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По делу Арашуковых задержали Багаутдинова и Магомедова из «Газпрома» 

Вести.Ru + ещё 17 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Дагестане задержан заместителя генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов и начальник отдела организации Курахма Магомедов, передает "Интерфакс".
По информации правоохранительных органов, они задержаны по делу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.
Багаутдинов был задержан 11 февраля, а Магомедов — 15. В их домах, а также в рабочих кабинетах сотрудники УЭБиПК провели обыски.
Отмечается, что в отношении Багаутдинова возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РФ. Решается вопрос о возбуждении дела и в отношении Магомедова.
Как сообщалось, сенатор Рауф Арашуков обвиняется в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля. По данным следствия, он может быть причастен к убийствам зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также к избиению свидетеля убийства Жукова.
При этом Арашуков являлся членом преступного сообщества, организованного его отцом Раулем. По материалам дела, Арашуков-старший организовал ОПС с целью хищения природного газа ПАО "Газпром", которое за несколько лет похитило газа более чем на 30 миллиардов рублей.
Арашуковы арестованы до 30 марта. Под стражу также отправлены двоюродный брат Рауфа Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов и Алан Кятов. Все они подозреваются в мошенничестве и участии в преступном сообществе.
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Криминал , Происшествия , Николай Романов , Газпром , Интерфакс
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