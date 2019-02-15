По делу Арашуковых задержали Багаутдинова и Магомедова из «Газпрома»

Дагестане задержан заместителя генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов и начальник отдела организации Курахма Магомедов, передает "Интерфакс"

По информации правоохранительных органов, они задержаны по делу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

Багаутдинов был задержан 11 февраля, а Магомедов — 15. В их домах, а также в рабочих кабинетах сотрудники УЭБиПК провели обыски.

Отмечается, что в отношении Багаутдинова возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РФ. Решается вопрос о возбуждении дела и в отношении Магомедова.

Как сообщалось, сенатор Рауф Арашуков обвиняется в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля. По данным следствия, он может быть причастен к убийствам зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова, а также к избиению свидетеля убийства Жукова.

При этом Арашуков являлся членом преступного сообщества, организованного его отцом Раулем. По материалам дела, Арашуков-старший организовал ОПС с целью хищения природного газа ПАО "Газпром" , которое за несколько лет похитило газа более чем на 30 миллиардов рублей.