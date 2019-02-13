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У кузена Арашукова нашлись грамоты от Чайки и Бастрыкина 

РИА Новости + ещё 5 12 часов назад
Фото: ск
У двоюродного брата сенатора Рауфа Арашукова Руслана есть грамоты от главы СК РФ Александра Бастрыкина и генпрокурора Юрия Чайки, сообщил в среду его адвокат Игорь Стрешенец в Мосгорсуде.
"Хочу представить характеристику личности Руслана Арашукова: он имеет грамоты и награды от генпрокурора России и главы Следственного комитета за содействие [в исполнении] возложенных на следствие обязанностей", — заявил Стрешенец, не уточняя другие детали.
Руслана Арашукова, возглавляющего в Астрахани две компании из структуры "Газпрома", задержали одновременно с отцом и сыном Арашуковыми и еще четырьмя фигурантами. Все они, по мнению СК РФ, входили в преступную группу, похитившую у "Газпрома" газа на 30 миллиардов рублей.
Вскоре после задержаний в СМИ появилась информация, что сенатор Арашуков знался со многими видными силовиками, в частности были опубликованы фото отдыха Бастрыкина в отеле, принадлежащем семье Арашуковых. В СК РФ на этом заявили, что глава ведомства действительно отдыхал там, но за свой счет, а с семьей Арашуковых "никогда не был лично знаком".
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Комментарии7
Криминал , Происшествия , Юрий Чайка , Александр Бастрыкин , Газпром , Мосгорсуд , СКР
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