У кузена Арашукова нашлись грамоты от Чайки и Бастрыкина

"Хочу представить характеристику личности Руслана Арашукова: он имеет грамоты и награды от генпрокурора России и главы Следственного комитета за содействие [в исполнении] возложенных на следствие обязанностей", — заявил Стрешенец, не уточняя другие детали.

Руслана Арашукова, возглавляющего в Астрахани две компании из структуры "Газпрома" , задержали одновременно с отцом и сыном Арашуковыми и еще четырьмя фигурантами. Все они, по мнению СК РФ, входили в преступную группу, похитившую у "Газпрома" газа на 30 миллиардов рублей.

Вскоре после задержаний в СМИ появилась информация, что сенатор Арашуков знался со многими видными силовиками, в частности были опубликованы фото отдыха Бастрыкина в отеле, принадлежащем семье Арашуковых. В СК РФ на этом заявили, что глава ведомства действительно отдыхал там, но за свой счет, а с семьей Арашуковых "никогда не был лично знаком".