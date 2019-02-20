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СК ходатайствует об аресте матери заблудившегося в «Лосином острове» мальчика 

Агентство «Москва» + ещё 48 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в отношении матери ребенка, который провел всю ночь один на территории парка «Лосиный остров». Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по городу Юлия Иванова.
«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в отношении женщины. Расследование продолжается», — рассказала Ю. Иванова.
Утром 18 февраля женщина 1985 г. рождения обратилась в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении сына 2012 г. рождения. По ее словам, накануне она проезжала в машине с ребенком мимо заповедника «Лосиный остров» и по просьбе мальчика заехала туда. В лесном массиве ребенок убежал и не вернулся. Уже утром мальчика заметили автомобилисты и помогли ему.
«Они оказали ему помощь и в ходе допроса сообщили следствию, что на ребенке находился мешок со скотчем, который позже был обнаружен при осмотре места происшествия. Также в мешке обнаружена детская варежка. Рассказ ребенка, который он также сообщил взрослым на месте, противоречит версии матери о случившемся», — добавила Ю. Иванова.
При осмотре автомобиля женщины следователи изъяли три рулона скотча, многофункциональный нож, фрагменты волос с поверхности детского кресла, а также один след руки с пластиковой бутылки. По объектам, изъятым в ходе осмотра места происшествия, назначена комплексная дактилоскопическая и молекулярно-генетическая судебная экспертиза.
По данным СМИ, мальчик заявил, что мать отвела его в лес, привязала к дереву и надела на голову мешок, однако ребенок сумел освободиться и самостоятельно вышел из леса.
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Криминал , СКР , МВД , Москва
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