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Задержан подозреваемый в избиении офицера ФСБ в центре Москвы 

Lenta.ru + ещё 6 12 февраля 2019
Фото: СК РФ
Московские полицейские задержали по подозреваемого в избиении старшего оперуполномоченного по особо важным делам Управления «К» ФСБ России. Об этом во вторник, 12 февраля, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.
Задержанным оказался приезжий из Белоруссии 1991 года рождения; по предварительным данным, он нигде не работает.
Об инциденте, произошедшем 10 февраля в районе Хамовники (Центральный административный округ Москвы), стало известно накануне. По данным источников в силовых структурах, сначала неизвестные бросили бутылку в служебный автомобиль Skoda, за рулем которого находился подполковник ФСБ.
Затем налетчики напали на офицера — сотрудника управления «К» (занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы) — и избили его. После этого нападавшие скрылись с места происшествия. Пострадавший отказался от госпитализации, полиция после инцидента начала проверку.
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Криминал , Происшествия , ФСБ , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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