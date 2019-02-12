Задержан подозреваемый в избиении офицера ФСБ в центре Москвы

Задержанным оказался приезжий из Белоруссии 1991 года рождения; по предварительным данным, он нигде не работает.

Об инциденте, произошедшем 10 февраля в районе Хамовники (Центральный административный округ Москвы), стало известно накануне. По данным источников в силовых структурах, сначала неизвестные бросили бутылку в служебный автомобиль Skoda, за рулем которого находился подполковник ФСБ.

Затем налетчики напали на офицера — сотрудника управления «К» (занимается контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы) — и избили его. После этого нападавшие скрылись с места происшествия. Пострадавший отказался от госпитализации, полиция после инцидента начала проверку.