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Пьяные подростки напали на бойцов Росгвардии в Кузбассе 

Вести.Ru + ещё 11 12 февраля 2019
Фото: ск
Бойцы Росгвардии вынуждены были отстреливаться от буйных подростков, которые затеяли драку в одном из кафе в Ленинске-Кузнецком, сообщило управление СКР по Кемеровской области. Камеры наблюдения сняли противостояние с правоохранителями.
Инцидент произошел около двух часов ночи 26 января в питейном заведении, где 19-летний местный житель во время ссоры ударил девушку и вместе с приятелями устроил потасовку с другой компанией. При появлении росгвардейцев хулиганы переключили свое внимание на них.
"Компания специально разделила сотрудников вневедомственной охраны по залу: троих оттеснив к входу, одного держали в центре, а еще один сотрудник оказался в углу", — отмечают следователи.
Заводилами выступили три подростка 16-17 лет от роду: на кадрах видно, как они провоцируют правоохранителей на конфликт. В ход пошли не только кулаки, но и стулья, бутылки, биты и ножи. Сбить накал страстей двумя предупредительными выстрелами не удалось, а потому один из сотрудников открыл огонь на поражение. Только ранив одного подростка, служителям закона удалось взять ситуацию под контроль.
Пострадавший был госпитализирован, но спустя несколько дней его перевели к следственный изолятор — к двум приятелям, которых тоже обвиняют в нападении и применении насилия в отношении представителя власти.
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Комментарии17
Криминал , Происшествия , СКР , ФСИН , Кемеровская Область , Ленинск-Кузнецкий
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