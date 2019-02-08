Создан образ среднестатистического преступника в Москве

Исполняющий обязанности прокурора Москвы Олег Манаков привел характеристики среднестатистического преступника в столице, опираясь на данные 2018 года.

«Из лиц, ставших фигурантами уголовных дел (их установлено 32 тыс.), чаще всего преступления совершали мужчины (84%) со средним образованием (73%), не имеющие постоянного источника дохода (63,5%), не жители Москвы (52%) в возрасте 30-49 лет (51%)», — рассказал Манаков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что в 2018 году улучшилась раскрываемость преступлений, она достигла 31%. В 2016 году этот показатель равнялся 27%, в 2017 — 30%.

Раскрываемость убийств выросла до 87%, разбоев — до 74%, преступлений, связанных с экстремизмом — до 79,5%, с терроризмом — до 74%.

«Однако зафиксирован рост тяжких преступлений (+14%), убийств (+8%), случаев причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (+12%), изнасилований (+6%), краж (+2%), фактов изготовления и сбыта поддельных денег (+18%)», — добавил Манаков.

По его словам, меньше стало особо тяжких деяний (-5%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ (-8%), оружия (-4%), грабежей (-10%), разбоев (-13%), квартирных краж (-25%).

И.о. прокурора пояснил, что структурно преступность серьезным образом не поменялась, в большинстве случаев преобладают кражи (45%), мошенничества (17%), наркопреступления (12%).

При этом половина уголовно наказуемых деяний была совершена в общественных местах.

Свыше 90 тыс. преступлений остались нераскрытыми в Москве в 2018 году, большая часть из них приходится на кражи и мошенничества, отметил Манаков.

Он отметил, что из 29,5 тыс. человек, которые были привлечены к уголовной ответственности, 36% ранее уже совершали преступления.

«Уровень преступности в минувшем году в столице соответствует 2017 году», — цитирует Манакова ТАСС.

Он уточнил, что на рост преступности оказывает влияние и число прибывших в столицу иностранных граждан, которое в 2018 году выросло до 3,5 млн человек.

«Прокуроры (в 2018 году) еще больше отменили постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела — практически каждое шестое (такое решение). Только в результате наших отмен возбуждено около 10 тысяч уголовных дел», — указал и.о. прокурора.

Он пояснил, что на 5% выросло число поступивших сообщений о происшествиях, оно достигло почти 1,5 млн