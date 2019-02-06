Скрестив «ужа с ежом», хакеры украли более миллиарда рублей

Мещанский суд Москвы вынес приговор группе хакеров, которые за четыре месяца 2014 года похитили у четырех крупных российских банков более одного миллиарда рублей. Создатель организованного преступного сообщества (ОПС) 32-летний гражданин Украины Юрий Лысенко получил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима . Остальные 13 фигурантов были осуждены на сроки от шести лет условно до десяти реальных лет заключения в колонии общего режима.

Оглашение приговора началось 29 января и заняло семь рабочих дней. При этом судья Елена Гудошникова начала с того, что выделила в отдельное производство один из эпизодов и вернула его на доследование в следственный департамент МВД . Она сочла, что следствие не сумело установить точное количество денег, похищенных у Промсвязьбанка

Рассмотрение беспрецедентного уголовного дела началось в мае 2017 года. На скамье подсудимых оказались 14 человек, 12 из которых, по версии следственного департамента МВД, входили в организованное преступное сообщество. Его создателем обвинение назвало жителя украинского города Сумы Юрия Лысенко. Он в 2004 году поступил в Государственный университет управления на специальность «мировая экономика», но диплом не получил, а перевелся на заочную форму обучения и пытался изучать управление бизнесом в строительстве.

Однако, как указано в обвинительном заключении, работе в строительной отрасли Лысенко предпочел карьеру хакера и зарабатывал миллионы на кражах денежных средств. Сделано это было, по версии следствия, с помощью вредоносной программы, созданной на основе компьютерных программ NSoftware Direct Payment Integrator и Monetra, предназначенных для проведения банковских платежей.

Когда злоумышленники через банкоматы снимали деньги со счетов клиентов банков или делали перевод, программа выдавала информацию об отмене транзакции. Посчитав, что операция не осуществлена, банки восстанавливали баланс за счет собственных средств. Аферисты же получали двойной навар: у них оставалась и обналиченная сумма, и такое же количество денег на счете.

Для открытия счетов и банковских карт злоумышленники использовали данные людей, которые не были осведомлены о хищениях. Для этого, как говорится в материалах дела, Лысенко вел активную интернет-переписку с различными кардселлерскими сервисами, которые предоставляли данные таких людей за определенную плату. Также у него существовала целая группа «обнальщиков», которые перемещались между банкоматами разных банков на автомобиле.

ОПС из хакеров и «обнальщиков»

В результате махинаций участники ОПС с июля по ноябрь 2014 года смогли похитить у четыре кредитных учреждений более 1 млрд рублей. Так, Промсвязьбанк лишился 39,5 млн рублей, «Уралсиб» — 45 млн рублей, «Траст» — 106 млн рублей, а «Зенит» — 883,5 млн рублей, утверждало обвинение.

Кроме того, установив в различных банкоматах специальные устройства, позволяющие управлять процессом выдачи банкнот, мошенники с марта по июль 2015 года похитили еще более 5,7 млн рублей.

Следствие считает, что в созданное Лысенко ОПС входили 17 человек, 15 из них удалось задержать. Один из фигурантов уголовного дела Антон Тестов признал вину. Он заключил сделку со следствием, дал показания на других соучастников и получил по приговору Мещанского суда Москвы 29 марта 2017 года семь лет колонии общего режима. Впоследствии, в мае того же года, Мосгорсуд снизил ему срок до пяти лет заключения.

В зависимости от роли им вменили в вину организацию преступного сообщества и участие в нем, мошенничество в сфере компьютерной информации, покушение на кражи и кражи (ч. 1 и ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159.6, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 158 и ч. 4 ст. 158 УК РФ).

В ходе судебного процесса лишь трое: Хаджибекян, Орешкин и Махничев частично признали вину, остальные заявили о своей невиновности.

Кто украл деньги?

Адвокат Юрия Лысенко Иван Миронов считает, что версия о наличии преступного сообщества не нашла подтверждения в суде, а само дело просто «развалилось». Он просил оправдать своего подзащитного. Адвокат напомнил, что Лысенко вменялось в вину создание преступного сообщества. «Однако остальные подсудимые заявили, что ранее никогда не видели и не слышали его. Получается, что ОПС создал фантом», — сказал Business FM Миронов. По его словам, следствие не представило суду доказательств того, что в преступном сообществе существовала иерархия, что у него имелся так называемый общак. Кроме того, в обвинении говорилось, что Лысенко совершал хищения дистанционно, сидя у себя дома, в съемной квартире в районе метро «Дубровка», тогда как представленные банковские документы гласили, что отмена операций происходила при использовании реальных банковских карт в банкоматах Европы и Америки. По делу же была проведена всего одна компьютерно-техническая экспертиза, однако ее автора суд так и не смог допросить, поскольку после ее производства эксперт уволился.

В то же время Миронов утверждает, что защита смогла опровергнуть ее выводы двумя десятками заключений ведущих специалистов в области компьютерной безопасности. «Они пришли к выводу, что программы, о существовании которой говорило следствие, в принципе быть не могло. То есть следствие говорит о том, что скрестили ужа с ежом и получилась программа, с помощью которой грабили банки, — сказал он. — Но такая программа из области фантастики, поскольку, как следует из ответа разработчиков двух американских процессинговых программ, они не могли быть использованы для создания третьей, а их функционал не позволял делать то, что приписывали моему подзащитному».

Иван Миронов добавил, что руководивший расследованием дела следователь уволился и теперь работает в одном из адвокатских бюро юристом. Он полагает, что статья 210 Уголовного кодекса, которая предполагает наказание на срок до 20 лет, в деле появилась лишь для того, чтобы усилить обвинение. «Она изначально создавалась в УК для борьбы с группировками, которые занимаются бандитизмом и вымогательством, а для „беловоротничковой“ преступности абсолютно не применима, о чем не раз давал разъяснения Верховный суд», — пояснил адвокат.

Вопрос о том, кто же украл у банков деньги, защитник посоветовал переадресовать работникам кредитных учреждений. «Может, таким образом банки списали свои внутренние потери. Очень легко переложить все на гражданина Украины без высшего образования», — сказал он. Предъявленные к подсудимым иски он назвал необоснованными, добавив, что потерпевшие включили в них комиссии за проведенные операции.

Самое суровое наказание в виде 13 лет заключения в колонии строгого режима суд назначил Юрию Лысенко. Михаил Воробьев и Иван Крылов отделались шестью годами условно каждый. Михаил Орешкин был приговорен к пяти годам в колонии общего режима. Однако он сразу же был освобожден от отбытия наказания и вышел на волю прямо из зала суда, так как суд зачел в назначенный ему срок время, проведенное СИЗО, из расчета один день за полтора в колонии. Остальные фигуранты получили от 6,5 года колонии до десяти лет заключения в колонии общего режима. Их защитники заявили, что не согласны с приговором и намерены его обжаловать в апелляции в Мосгорсуде.