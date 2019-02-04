Житель Анапы застрелил двух соседей после ссоры из-за громкой музыки

Отмечается, что 53-летний житель Анапы услышал, как в соседнем доме вечером в воскресенье играет громкая музыка. Он сделал замечание соседям: 60-летнему мужчине и его 30-летнему сыну. Однако отец и сын вместе со своим знакомым, взяв с собой молоток, пришли ругаться к соседу.

"Тот, в свою очередь, вооружившись охотничьим ружьем, находясь в своем дворе, произвел выстрел в голову 60-летнего оппонента. Его сын подбежал к обидчику, но тот произвел в него выстрел, причинив повреждения брюшной полости. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия", — говорится в сообщении.

После этого мужчина позвонил в полицию и скорую. Приехавшие медики констатировали смерть потерпевших, а полицейские задержали стрелявшего. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". Рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в СУСК.