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В Москве ранили полицейского в ходе конфликта 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
В пресс-службе МВД Москвы сообщили о ранении сотрудника правоохранительных органов в ходе ссоры.
Как заявили в ведомстве РИА Новости, полицейский был ранен в свободное от службы время.
«Сегодня ночью на бульваре Яна Райниса в ходе бытового конфликта мужчина 1974 года причинил ножевое ранение находящемуся в свободное от службы время сотруднику ГИБДД по ЮЗАО, который был доставлен в медучреждение», — сказал собеседник.
Отмечается, что в настоящий момент жизнь полицейского вне опасности.
Подозреваемый в нападении задержан, с ним проводят необходимые следственные действия.
Ранее сообщалось, что четверо неизвестных, вооружённых ножами, совершили нападение на сотрудников правоохранительных органов в Нальчике.
В октябре 2018 года интернет-газета «Новый Севастополь» передавала, что в Севастополе вынесли приговор обвиняемому в нападении на полицейского.
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