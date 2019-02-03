В Москве ранили полицейского в ходе конфликта 

Как заявили в ведомстве РИА Новости, полицейский был ранен в свободное от службы время.
«Сегодня ночью на бульваре Яна Райниса в ходе бытового конфликта мужчина 1974 года причинил ножевое ранение находящемуся в свободное от службы время сотруднику ГИБДД по ЮЗАО, который был доставлен в медучреждение», — сказал собеседник.
Отмечается, что в настоящий момент жизнь полицейского вне опасности.
Подозреваемый в нападении задержан, с ним проводят необходимые следственные действия.
Ранее сообщалось, что четверо неизвестных, вооружённых ножами, совершили нападение на сотрудников правоохранительных органов в Нальчике.
В октябре 2018 года интернет-газета «Новый Севастополь» передавала, что в Севастополе вынесли приговор обвиняемому в нападении на полицейского.