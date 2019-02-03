В Москве ранили полицейского в ходе конфликта

В пресс-службе МВД Москвы сообщили о ранении сотрудника правоохранительных органов в ходе ссоры.

Как заявили в ведомстве РИА Новости , полицейский был ранен в свободное от службы время.

«Сегодня ночью на бульваре Яна Райниса в ходе бытового конфликта мужчина 1974 года причинил ножевое ранение находящемуся в свободное от службы время сотруднику ГИБДД по ЮЗАО, который был доставлен в медучреждение», — сказал собеседник.

Отмечается, что в настоящий момент жизнь полицейского вне опасности.

Подозреваемый в нападении задержан, с ним проводят необходимые следственные действия.

Ранее сообщалось, что четверо неизвестных, вооружённых ножами, совершили нападение на сотрудников правоохранительных органов в Нальчике.

В октябре 2018 года интернет-газета «Новый Севастополь» передавала, что в Севастополе вынесли приговор обвиняемому в нападении на полицейского.