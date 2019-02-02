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В Подмосковье убит сотрудник полиции 

Национальная Служба Новостей + ещё 4 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Наро-Фоминском городском округе Подмосковья в результате полученного ножевого ранения скончался помощник дежурного УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу Селятинского отдела полиции, сообщили Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Московской области.
43-летний пострадавший накануне вечером был доставлен в больницу из поселка Калининец с проникающим ранением.
Отмечается, что сотрудник полиции получил ранение в результате бытового конфликта. Полицейский в момент инцидента не был при исполнении.
В настоящее время по данному факту следственные органы проводят проверку.
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Криминал , Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Московская область
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