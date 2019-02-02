В Подмосковье убит сотрудник полиции

В Наро-Фоминском городском округе Подмосковья в результате полученного ножевого ранения скончался помощник дежурного УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу Селятинского отдела полиции, сообщили Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Московской области.

43-летний пострадавший накануне вечером был доставлен в больницу из поселка Калининец с проникающим ранением.

Отмечается, что сотрудник полиции получил ранение в результате бытового конфликта. Полицейский в момент инцидента не был при исполнении.

В настоящее время по данному факту следственные органы проводят проверку.