В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель

Скандал с леденящими кровь подробностями разгорается в Челябинске . В городской больнице врачом оказался мужчина, который несколько лет провел в психбольнице за то, что убил своего одноклассника, расчленил тело и выпил его кровь. Годы спустя он устроился на работу терапевтом по поддельному диплому. Мужчину задержали, он помещен под стражу на два месяца.

Ленинский районный суд Челябинска арестовал на два месяца 36-летнего Бориса Кондрашина — врача-терапевта городской больницы №11, ранее судимого за ритуальное убийство. Как сообщил порталу 74.ru руководитель следственного отдела по Ленинскому району Челябинска Константин Правосудов, мужчина устроился на работу по поддельному диплому. В квартире во время обыска также была обнаружена крупная партия наркотика.

Сейчас следователи выясняют, где был приобретен фальшивый диплом, когда и успел ли липовый врач-терапевт нанести вред пациентам. Против него ведется следствие по двум делам: о подделке документов и хранении наркотиков

Выяснилось, что в 1998 году Кондрашин, сын врача-психотерапевта, жестоко убил своего 16-летнего одноклассника.

«Юноша жил с отцом, отец работал психиатром, мать жила отдельно», — рассказал Znak.com бывший следователь городской прокуратуры Александр Филатов.

Кондрашин позвал одноклассника в гости, пообещав угостить психотропным препаратом (сверстники до того нередко приходили к нему домой за тем же). «Мальчик заманил к себе одноклассника, обманом ввел ему смертельную дозу транквилизатора, а затем расчленил его тело.

Он вырезал сердце и глаз и поместил их в формалин, а также выжал у потерпевшего кровь и выпил ее из специально приготовленной для этого серебряной рюмочки».

При этом сразу после убийства он спрятал труп за шторами, когда в квартиру ненадолго зашел отец, и только потом взялся за ножовку.

Школьника-убийцу задержали практически сразу: он разбросал части тела жертвы по двору, там на них утром наткнулся отец Кондрашина, когда гулял с собакой. Кровавые следы вели в квартиру.

На допросе юноша объяснил, что совершил расправу для принесения жертвы богам темных сил. «В безумных видениях Бориса к нему взывали демоны преисподней Бааль и Бюр, требовали крови. За это, мол, жизненная энергия жертвы перейдет убийце», — писала «Челябинская неделя» о трагедии в 2000 году.

Одноклассники убийцы рассказывали, что он странно себя вел: носил кольца-амулеты, ходил с тростью и увлекался эзотерикой. Говорил, что перенес инсульт, видел смерть и теперь чувствует сверхъестественное. Сам подросток называл себя бароном фон Гинцелем. Это действительно было так: отец по материнской линии — прямой потомок немецких баронов-эмигрантов.

Суд признал школьника невменяемым. Следователь вышел в суд с постановлением о прекращении уголовного дела и назначении тому принудительного лечения. В 2000 году было вынесено соответствующее решение. Более 10 лет Борис Кондрашин провел на принудительном лечении, пишет Znak.com. Но потом его отпустили под наблюдение врача-психотерапевта. Отец Кондрашина умер еще во время следствия, находясь в СИЗО , поскольку его считали соучастником преступления.

«Парень был умный: интересовался естественными науками. Химия и биология — любимые предметы. Хотел врачом быть, как отец. Выращивал дома кактусы», — рассказала kp.ru классная руководительница Кондрашина Ольга.

Судя по всему, от мечты пойти по стопам отца Кондрашин так и не отказался: после выхода из больницы он купил диплом врача и устроился на работу.

Кондрашина, по информации «КП-Челябинск», узнали его одноклассники, проходившие диспансеризацию. «Я проходила медкомиссию и увидела его, — рассказала жительница Челябинска, попросившая не называть ее имени. — Когда он убил одноклассника, у него нашли список из десяти имен. Мое было вторым. При виде меня он истерично захохотал, а я чуть не потеряла сознание».

В той же больнице, куда устроился Кондрашин, на него наткнулся еще один пациент — очевидец событий 20-летней давности. «Я пошел к главврачу, но тот не отреагировал. Сказал, что это все байки, а человек показал диплом о высшем образовании. И потом его же проверяли кадровики, не могли же они это пропустить! Оказалось, что могли. Вскоре Борис перешел в другую поликлинику. Там также всплыло его прошлое и кто-то, пожаловался на него в органы», — цитирует его издание.

Однако по данным Znak.com, убийцу узнал его коллега-психиатр, попросивший полицию проверить личность подозрительного мужчины.