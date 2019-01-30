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Задержан начальник штаба МВД Ингушетии 

360tv.ru + ещё 1 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Полковник Савербег Шадиев начальник штаба МВД Ингушетии задержан по обвинению в мошенничестве, сообщил «360» собственный источник.
Речь идет о мошенничестве в крупном размере.
Сейчас обыскивается его дом. Рабочий кабинет уж осмотрен и опечатан.
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Криминал , Происшествия , МВД , Республика Ингушетия
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