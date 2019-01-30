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Задержан начальник штаба МВД Ингушетии
360tv.ru
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ещё 1
55 минут назад
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РИА Новости
Комментарии
Полковник Савербег Шадиев начальник штаба
МВД
Ингушетии
задержан по обвинению в мошенничестве, сообщил «360» собственный источник.
Речь идет о мошенничестве в крупном размере.
Сейчас обыскивается его дом. Рабочий кабинет уж осмотрен и опечатан.
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