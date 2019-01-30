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Сенатор Арашуков не признал вину 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков отверг все обвинения Следственного комитета, сообщил РИА Новости в среду его адвокат Евгений Устин.
"Нет, вину он не признает, не признает по всем пунктам обвинения, конечно. Дополнительно не комментирует", — сказал защитник.
В среду утром 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки, причем, по словам спикера Валентины Матвиенко, Арашуков пытался "уйти с заседания", но она "сказала ему, чтобы он вернулся на место".
Сенатору вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Вместе с Арашуковым задержан его отец, советник главы "Газпром Межрегионгаз". Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома".
Идут масштабные обыски от Петербурга и Москвы до Ставрополя и Махачкалы. Как заявляют СК РФ, отец и сын Арашуковы задержаны "в рамках работы по декриминализации Карачаево-Черкесии". Оперативное сопровождение осуществляет ФСБ.
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Криминал , Происшествия , Юрий Чайка , Валентина Матвиенко , Евгений Устин , ФСБ , Газпром , Газпром Межрегионгаз , Совет Федерации , СКР , РИА Новости
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