Дело Арашукова получило неожиданное развитие

Следователи планируют задержать по делу отца и сына Арашуковых нескольких руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
По ее словам, это Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов. Сейчас с ними работают следователи в рамках уголовного дела о хищении природного газа у ПАО "Газпром".
Следствие считает, что сообщники Арашуковых создавали условия для хищения газа: они обеспечивали заключение договоров на поставку больших объемов топлива, чем было нужно потребителям, а затем продавали его компаниям и физическим лицам за наличные.
Рауля Арашукова, который много лет трудился в газовой отрасли, следствие также подозревает в том, что он использовал свои связи, чтобы назначать родственников и знакомых на должности в структурах топливно-энергетического комплекса на Северном Кавказе.
Задержание отца и сына
Ранее 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки, причем, как рассказала спикер Валентина Матвиенко, Арашуков пытался "уйти с заседания", но она велела ему вернуться на место.
Сенатору вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Одновременно задержали отца сенатора — Рауля Арашукова, советника главы "Газпром межрегионгаза". Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения газа на 30 миллиардов рублей.
Масштабные обыски проходят от Петербурга и Москвы до Ставрополя и Махачкалы. Как заявляют в СК, отец и сын Арашуковы задержаны "в рамках работы по декриминализации Карачаево-Черкесии". Оперативное сопровождение осуществляет ФСБ.