Дело Арашукова получило неожиданное развитие

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СК планирует задержать по делу Арашуковых ряд глав газовых предприятий 

РИА Новости 17 минут назад
Следователи планируют задержать по делу отца и сына Арашуковых нескольких руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Задержанный сенатор Арашуков отказался признавать вину
По ее словам, это Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов. Сейчас с ними работают следователи в рамках уголовного дела о хищении природного газа у ПАО "Газпром".
Следствие считает, что сообщники Арашуковых создавали условия для хищения газа: они обеспечивали заключение договоров на поставку больших объемов топлива, чем было нужно потребителям, а затем продавали его компаниям и физическим лицам за наличные.
Рауля Арашукова, который много лет трудился в газовой отрасли, следствие также подозревает в том, что он использовал свои связи, чтобы назначать родственников и знакомых на должности в структурах топливно-энергетического комплекса на Северном Кавказе.

Задержание отца и сына

Ранее 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки, причем, как рассказала спикер Валентина Матвиенко, Арашуков пытался "уйти с заседания", но она велела ему вернуться на место.
Сенатору вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Одновременно задержали отца сенатора — Рауля Арашукова, советника главы "Газпром межрегионгаза". Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения газа на 30 миллиардов рублей.
Масштабные обыски проходят от Петербурга и Москвы до Ставрополя и Махачкалы. Как заявляют в СК, отец и сын Арашуковы задержаны "в рамках работы по декриминализации Карачаево-Черкесии". Оперативное сопровождение осуществляет ФСБ.
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Криминал , Видео , Происшествия , Юрий Чайка , Валентина Матвиенко , Светлана Петренко , Николай Романов , Рауль Арашуков , ФСБ , Газпром , Газпром Межрегионгаз , Совет Федерации
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