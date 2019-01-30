Дело Арашукова получило неожиданное развитие

СК планирует задержать по делу Арашуковых ряд глав газовых предприятий

Следователи планируют задержать по делу отца и сына Арашуковых нескольких руководителей предприятий газовой отрасли Северного Кавказа, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко

По ее словам, это Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов и Игорь Травинов. Сейчас с ними работают следователи в рамках уголовного дела о хищении природного газа у ПАО "Газпром"

Следствие считает, что сообщники Арашуковых создавали условия для хищения газа: они обеспечивали заключение договоров на поставку больших объемов топлива, чем было нужно потребителям, а затем продавали его компаниям и физическим лицам за наличные.

Рауля Арашукова , который много лет трудился в газовой отрасли, следствие также подозревает в том, что он использовал свои связи, чтобы назначать родственников и знакомых на должности в структурах топливно-энергетического комплекса на Северном Кавказе.

Задержание отца и сына

Ранее 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации . Неприкосновенность с него сняли после выступления генерального прокурора Юрия Чайки , причем, как рассказала спикер Валентина Матвиенко , Арашуков пытался "уйти с заседания", но она велела ему вернуться на место.

Сенатору вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Одновременно задержали отца сенатора — Рауля Арашукова, советника главы "Газпром межрегионгаза" . Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения газа на 30 миллиардов рублей.