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Задержан мэр Камызяка 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэр Камызяка Дмитрий Васильев и глава Камызякского района Астраханской области Владимир Сухоруков задержаны при получении взятки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный в ситуации источник.
По его словам, сотрудники силовых структур задержали двух камызякских чиновников с поличным при получении крупных взяток от местных предпринимателей.
Источник отметил, что операция по задержанию Васильева и Сухорукова проходила в Астрахани.
Ранее сообщалось, что задержанный сенатор Арашуков пытался сбежать перед задержанием.
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