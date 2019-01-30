Задержан мэр Камызяка

Мэр Камызяка Дмитрий Васильев и глава Камызякского района Астраханской области Владимир Сухоруков задержаны при получении взятки. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный в ситуации источник.

По его словам, сотрудники силовых структур задержали двух камызякских чиновников с поличным при получении крупных взяток от местных предпринимателей.

Источник отметил, что операция по задержанию Васильева и Сухорукова проходила в Астрахани.

Ранее сообщалось, что задержанный сенатор Арашуков пытался сбежать перед задержанием.