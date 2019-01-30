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Сенатор Арашуков на допросе забыл русский язык 

ТВ Центр + ещё 15 19 минут назад
Фото: © Global Look Press
Задержанный за убийство двух человек член Совета Федерации потребовал переводчика
Следственный комитет предъявил сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем статьям Уголовного языка.
Как сообщила ТВЦ.RU официальный представитель ведомства Светлана Петренко, члена Совета Федерации обвиняют в участии в преступном сообществе, убийстве двух и более лиц, а также давлении на свидетеля. При этом на допросе Арашуков внезапно позабыл русский язык. По его словам, им он владеет в недостаточной мере и потребовал переводчика.
В СК также отметили, что отец сенатора Рауль Арашуков обвиняется в создании преступного сообщества. Ранее сообщалось, что Арашуков-старший причастен к хищению у "Газпрома" газа на 30 миллиардов рублей.
Член Совета Федерации Рауф Арашуков был задержан в среду, 30 января, во время заседания верхней палаты парламента. Его подозревают в причастности к убийствам двух деятелей Карачево-Черкесии в 2010 году.
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Криминал , Происшествия , Рауль Арашуков , Газпром , Совет Федерации , СКР
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