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"Я тебя порву ***": Замглавы Росгеологии прервал молчание

В Якутии экс-полицейского будут судить за хищение 3,5 килограмма золота 

РИА Новости + ещё 3 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Экс-сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) МВД в Якутии осудят за хищение 3,5 килограмма золота, изъятого у подозреваемого, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по Якутии по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.
Расследование уголовного дела в отношении бывшего оперуполномоченного ОЭБиПК отдела МВД России по Нерюнгринскому району Якутии завершено. Мужчина обвиняется в хищении чужого имущества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.
Следствие установило, что в июле 2017 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий в районе автовокзала города Нерюнгри был задержан уроженец одной из среднеазиатских республик. В отделе полиции в присутствии понятых у задержанного изъяли ремень с упакованным и закрепленным на нем скотчем золотом общим весом свыше 12 килограммов. Однако, как установлено следствием, оперуполномоченный намеренно не произвел полное вскрытие упаковки, а также подсчет и взвешивание находящихся в ней слитков промышленного золота.
"В тот же день оперуполномоченный извлек из упакованного пакета ремень с драгметаллом, и похитил часть изъятого золота — 10 слитков — общим весом около 3 килограммов 500 граммов, и распорядился им по своему усмотрению. Общая сумма похищенного драгоценного металла составила свыше 7 миллионов 200 тысяч рублей", — рассказала Дворецкая.
Свою вину в совершении преступления мужчина не признал. Но следствие собрало достаточное количество доказательств, которые легли в основу обвинительного заключения. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого — дом, земельный участок, автомобиль.
"Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — добавили в СУ СК.
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Криминал , Происшествия , СКР , МВД , Республика Саха (Якутия)
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