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Участники «банды Гагиева» предстанут перед судом 

Москва24 + ещё 11 59 минут назад
Фото: москва/24
Судьбу 12 членов банды Аслана Гагиева, которых обвиняют в десятках убийств, решит Московский окружной военный суд. Об этом сообщает телеканала Москва 24.
Подсудимых спецбортом доставили в столицу из Владикавказа. По данным СК, после утверждения обвинительного заключения дело направили в Верховный суд для решения вопроса об изменении его территориальной подсудности. Там учли наличие реальной угрозы личной безопасности участников разбирательства и направили материалы в Московский окружной военный суд.
Участникам группировки вменяются участие в преступном сообществе, бандитизм, убийства и покушения на убийство двух и более лиц общеопасным способом, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также похищение и незаконное лишение свободы человека.
Задержанные действовали Москве, Подмосковье и Северной Осетии. С 2004 по 2014 годы они трижды посягнули на жизнь полицейских, а также совершили десятки убийств и покушений.
Сейчас следственные действия завершены в отношении лидера преступного сообщества Гагиева, причастного к 60 убийствам. "С декабря прошлого года он и его защитники знакомятся с материалами уголовного дела", — уточнили в СК.
В отношении остальных участников банды, включая объявленных в розыск, расследование продолжается.
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Криминал , Происшествия , МВД , Владикавказ
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