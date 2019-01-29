Участники «банды Гагиева» предстанут перед судом

Судьбу 12 членов банды Аслана Гагиева, которых обвиняют в десятках убийств, решит Московский окружной военный суд. Об этом сообщает телеканала Москва 24.

Подсудимых спецбортом доставили в столицу из Владикавказа . По данным СК, после утверждения обвинительного заключения дело направили в Верховный суд для решения вопроса об изменении его территориальной подсудности. Там учли наличие реальной угрозы личной безопасности участников разбирательства и направили материалы в Московский окружной военный суд.

Участникам группировки вменяются участие в преступном сообществе, бандитизм, убийства и покушения на убийство двух и более лиц общеопасным способом, посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов , а также похищение и незаконное лишение свободы человека.

Задержанные действовали Москве, Подмосковье и Северной Осетии. С 2004 по 2014 годы они трижды посягнули на жизнь полицейских, а также совершили десятки убийств и покушений.

Сейчас следственные действия завершены в отношении лидера преступного сообщества Гагиева, причастного к 60 убийствам. "С декабря прошлого года он и его защитники знакомятся с материалами уголовного дела", — уточнили в СК.

В отношении остальных участников банды, включая объявленных в розыск, расследование продолжается.