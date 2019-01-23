ФСБ пришла с обысками к начальнику полиции в Чехове

Следственные мероприятия начались утром 23 января. Вместе с ФСБ пришли бойцы Росгвардии, пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Силовики работают в их кабинетах, а также в загородном доме Большакова, который находится в деревне Репниково Чеховского района.