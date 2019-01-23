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ФСБ пришла с обысками к начальнику полиции в Чехове 

News.ru + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Федеральная служба безопасности проводит обыски у начальника и замначальника полиции подмосковного Чехова. Речь идёт об Андрее Большакове и Александре Зайцеве.
Следственные мероприятия начались утром 23 января. Вместе с ФСБ пришли бойцы Росгвардии, пишет РБК со ссылкой на свои источники.
Силовики работают в их кабинетах, а также в загородном доме Большакова, который находится в деревне Репниково Чеховского района.
Ранее News.ru писал о том, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России выявила и пресекла в Республике Дагестан и Республике Адыгея деятельность ячейки, которая занималась сбором средств для финансирования террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).
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Криминал , Происшествия , Александр Зайцев , ФСБ , Исламское государство , РБК , Чехов
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