ФСБ пришла с обысками к начальнику полиции в Чехове 

Федеральная служба безопасности проводит обыски у начальника и замначальника полиции подмосковного Чехова. Речь идёт об Андрее Большакове и Александре Зайцеве.
Следственные мероприятия начались утром 23 января. Вместе с ФСБ пришли бойцы Росгвардии, пишет РБК со ссылкой на свои источники.
Силовики работают в их кабинетах, а также в загородном доме Большакова, который находится в деревне Репниково Чеховского района.
Ранее News.ru писал о том, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России выявила и пресекла в Республике Дагестан и Республике Адыгея деятельность ячейки, которая занималась сбором средств для финансирования террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).