В США осудили сутенера, отмечавшего проституток своим клеймом

Федеральный суд Манхэттена приговорил во вторник сутенера Лавелеуса Перселла, известного под кличкой "Король казино", который силой заставлял женщин заниматься проституцией и выбивал на их шеях татуировку "казино", к 18 годам тюрьмы, сообщает прокуратура Южного округа Нью-Йорка

"Сутенер Лавелеус Перселл, также известный как "Король казино" и "Майк Хилл", приговорен к 18 годам тюрьмы в федеральном суде Манхэттена", — говорится в сообщении прокуратуры.

Там уточняется, что осужденный за секс-торговлю заставлял женщин заниматься проституцией "с помощью силы, обмана и принуждения".

Прокурор Манхэттена Джеффри С. Берман рассказал, что Перселл, "жестокий и печально известный хищник, использовал физическое насилие и запугивание, загонял женщин в сексуальное рабство с целью своего финансового обогащения".

Как минимум в течение пяти лет с 2012 по 2017 годы, осужденный занимался секс-торговлей и эксплуатацией множества женщин по всей стране, в том числе в Нью-Йорке, Пенсильвании и Северной Каролине.

"Обвиняемый вербовал, соблазнял, укрывал, перевозил, предоставлял, получал и содержал женщин для занятия сексом за деньги, а также применял насилие, угрозы силой, принуждение, запугивание", — говорится в сообщении прокуратуры.

Там также добавляется, что, "например, подсудимый душил некоторых из своих жертв, бил и угрожал, а также похищал некоторых из своих жертв".

Осужденный завел жесткие и жестокие правила для своих жертв: он требовал, чтобы все заработанные деньги они отдавали ему, называли его "Папочка", не разговаривали с другими мужчинами, носили только определенную одежду и выбивал на их шеях татуировку — слово "казино".

Перселл вербовал женщин через сайты социальных сетей. Он использовал сайт объявлений Backpage.com для размещения рекламы своего "бизнеса". Кроме того, по данным прокуратуры, "обвиняемый хвастался о насилии в отношении женщин в сообщениях в социальных сетях".