Воронежские силовики задержали доцента одного из воронежских вузов в момент получения от студентов взятки в сумме 450 тыс. рублей, возбуждено дело. Об этом рассказала ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК по Воронежской области Елена Мануковская.
"Возбуждено уголовное дело в отношении доцента кафедры одного из воронежских вузов по части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки"). Он был задержан при получении 450 тыс. рублей. За эти деньги он обещал оказать содействие в получении положительной оценки студентам по государственной итоговой аттестации 2018-2019 учебного года", — сказала Мануковская.
Она добавила, что задержание прошло в ходе совместной операции сотрудников СУ СК по региону, УФСБ и ГУ МВД по Воронежской области. "Доценту избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества, в ближайшее время ему предъявят обвинение", — уточнила Мануковская.
Как уточнил в беседе с корреспондентом ТАСС источник в силовых структурах, при получении взятки задержан доцент кафедры фармакологии Воронежского медицинского университета Владислав Савостин. "Сумму в размере 450 тыс. рублей он собрал с 15 студентов", — сказал собеседник.