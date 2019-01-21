В Воронеже при получении взятки в 450 тыс. рублей задержали преподавателя вуза

"Возбуждено уголовное дело в отношении доцента кафедры одного из воронежских вузов по части 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки"). Он был задержан при получении 450 тыс. рублей. За эти деньги он обещал оказать содействие в получении положительной оценки студентам по государственной итоговой аттестации 2018-2019 учебного года", — сказала Мануковская.

Она добавила, что задержание прошло в ходе совместной операции сотрудников СУ СК по региону, УФСБ ГУ МВД по Воронежской области. "Доценту избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества, в ближайшее время ему предъявят обвинение", — уточнила Мануковская.

Как уточнил в беседе с корреспондентом ТАСС источник в силовых структурах, при получении взятки задержан доцент кафедры фармакологии Воронежского медицинского университета Владислав Савостин. "Сумму в размере 450 тыс. рублей он собрал с 15 студентов", — сказал собеседник.