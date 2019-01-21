В Петербурге нашли полцентнера кокаина в контейнере с бананами

Ирина Волк. Полиция и таможня в Санкт-Петербурге нашла около 50 килограммов кокаина под обшивкой контейнера с бананами, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель МВД РФ "В результате осмотра рефрижераторного контейнера, находящегося на территории таможенного терминала в районе железнодорожной станции Шушары, обнаружен тайник с [кокаином] массой около 50 килограммов", — рассказала Волк. Наркотики были расфасованы в 47 брикетов и спрятаны под обшивкой. Товар привезли морем из Эквадора — крупнейшего в мире экспортера бананов. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются люди, причастные к контрабанде.