Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Красноярске у купавшихся в проруби родителей угнали машину с ребенком 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Житель Красноярска в Крещение угнал машину со спящим ребенком внутри, пока его родители окунались в проруби, сообщает МВД РФ.
По данным МВД, инцидент произошел в поселке Солонцы под Красноярском. В полицию обратился отец ребенка и сообщил об угоне. Мужчина рассказал, что с женой и сыном приехал на купель в поселок. Ребенок остался в машине, а родители ушли к купели. Вернувшись, автомобиля они не обнаружили. Ориентировка об угоне была передана всем наружным нарядам полиции. Через некоторое время по сотовой связи мальчик сообщил родителям и полицейским о приблизительном месте нахождения.
"Бросив автомобиль в Советском районе Красноярска, злоумышленник сбежал. В течение получаса после угона автомобиль был обнаружен сотрудниками ГИБДД. Ребенок не пострадал и был передан родителям… Через несколько часов установили личность злоумышленника и задержали его… Задержанный пояснил полицейским, что увидел ребенка спящим на заднем сидении только в Красноярске, после чего бросил автомобиль", — говорится в сообщении.
В отношении него полиция возбудила уголовное по части 1 статьи 166 УК РФ "Угон". Угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.
Последние новости
Эксперт прокомментировал столкновение двух Су-34 на Дальнем Востоке Выпад США против России, разозливший Германию Сказка о разбитом корыте: как Киев хотел "Газпром" наказать
Комментарии5
Криминал , Происшествия , ГИБДД , МВД , Красноярск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пленный украинский военный выдал планы Киева124
В Москву придут аномальные морозы26
Силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля365
Режиссёра фильма о блокаде Ленинграда вызвали на допрос3
Россиянин погиб в Италии из-за шутки182
Видео
00:30
В Москву придут аномальные морозы
Погода Новости Москвы
00:10
В Куршавеле произошел пожар, есть погибшие
Происшествия Катастрофы
00:54
Пленный украинский военный выдал планы Киева
В мире
00:29
«Как удар ножом»: Табакова обвинили в домогательствах
Шоу-бизнес Статьи
04:00
Конец праздника: YouTube удалил комедию о блокаде Ленинграда
Общество Статьи
00:54
В ДНР пленили украинского силовика-одиночку
В мире
00:52
В российской армии создали батальон из Т-34
Армия Оружие
01:00
«Врачи давно рукой махнули»: Губин рассказал о болезни
Шоу-бизнес Статьи
03:57
Силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля
Армия В мире
06:06
«Следить за Вашими руками?» Что Захарова ответила Чубайсу
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение