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После поножовщины в метро в Москве возбуждено дело 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полиция возбудила дело после конфликта с холодным оружием в московском метро, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк.
"19 января около 23.00 в вагоне поезда московского метрополитена на Люблинско-Дмитровской линии произошел конфликт между пассажирами подземки, в результате которого 54-летний и 35-летний москвичи получили ножевые ранения различной степени тяжести", — рассказала Волк.
Конфликт произошел в связи с тем, что двое мужчин удерживали двери вагона поезда на одной из станций, а 60-летняя пассажирка сделала им замечание. За женщину заступились двое пассажиров, которые в результате возникшего конфликта получили ножевые ранения.
Информацию об инциденте другие пассажиры передали по экстренной связи машинисту электропоезда. Пострадавшие были оперативно направлены для оказания квалифицированной медицинской помощи. Подозреваемых в нанесении ножевых ранений сотрудники полиции задержали на станции метро "Трубная".
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Комментарии4
Криминал , Происшествия , Ирина Волк , МВД , АГН "Москва" , Москва
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