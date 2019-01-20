После поножовщины в метро в Москве возбуждено дело

"19 января около 23.00 в вагоне поезда московского метрополитена на Люблинско-Дмитровской линии произошел конфликт между пассажирами подземки, в результате которого 54-летний и 35-летний москвичи получили ножевые ранения различной степени тяжести", — рассказала Волк.

Конфликт произошел в связи с тем, что двое мужчин удерживали двери вагона поезда на одной из станций, а 60-летняя пассажирка сделала им замечание. За женщину заступились двое пассажиров, которые в результате возникшего конфликта получили ножевые ранения.

Информацию об инциденте другие пассажиры передали по экстренной связи машинисту электропоезда. Пострадавшие были оперативно направлены для оказания квалифицированной медицинской помощи. Подозреваемых в нанесении ножевых ранений сотрудники полиции задержали на станции метро "Трубная".