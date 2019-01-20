Мужчина ограбил дворника на юго‑западе Москвы

Злоумышленник с ножом похитил у дворника на проспекте 60-летия Октября в столице телефон за 35 тысяч рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве

По его словам, мужчина 1994 года рождения, дворник, 18 января сообщил о разбое по адресу: проспект 60-летия Октября, дом 11А, строение 43.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 18 января в 22:40 по указанному адресу неизвестный, угрожая ножом дворнику, открыто похитил у него телефон сотовой связи, скрылся. Материальный ущерб составил около 35 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что позже по этому адресу был задержан мужчина 1992 года рождения, который был изобличен в совершении этого преступления. По данному факту возбудили уголовное дело.