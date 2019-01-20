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В Подмосковье мужчину зарезали во время пьяной ссоры 

Москва24 + ещё 2 3 часа назад
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин 0
25-летний житель Истринского района Подмосковья подозревается в убийстве 55-летнего мужчины во время застолья, сообщает Следственный комитет Московской области.
Тело мужчины с множественными колото-резанными ранениями было обнаружено 19 января в частном доме в деревне Славково. На допросе подозреваемый заявил, что совершил преступление, поссорившись со своим знакомым во время совместного распития спиртных напитков.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" (часть 1 статьи 105 УК РФ). Подозреваемый заключен под стражу.
На этой неделе возле кафе на востоке Москвы мужчина получил смертельное ранение в шею после того, как заступился за девушку. В момент совершения преступления нападавший был пьян.
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Криминал , Происшествия , СКР , Московская область
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