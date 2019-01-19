На востоке Москвы зарезали мужчину 

Мужчину, заступившегося за спутницу, зарезали рядом с караоке-баром в столичном районе Перово, обвиняемый арестован, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.
Как уточняет СК в мессенджере "ТамТам", все началось со случайного конфликта на улице, когда 45-летний подозреваемый в состоянии опьянения задел плечом спутницу потерпевшего. После того, как 38-летний мужчина заступился за девушку, обвиняемый нанес ему удар ножом в шею, от полученного ранения пострадавший скончался на месте, сообщила Иванова.
"Продолжается расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления "Убийство"… в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала она.