На востоке Москвы зарезали мужчину

Как уточняет СК в мессенджере "ТамТам", все началось со случайного конфликта на улице, когда 45-летний подозреваемый в состоянии опьянения задел плечом спутницу потерпевшего. После того, как 38-летний мужчина заступился за девушку, обвиняемый нанес ему удар ножом в шею, от полученного ранения пострадавший скончался на месте, сообщила Иванова.