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В Ростовской области мужчина избил полицейского 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В городе Азов Ростовской области мужчина избил сотрудника правоохранительных органов. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СК России по области Галину Гагалаеву.
«Следственным отделом по городу Азову СУСК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Симферополя по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти)», — сказала она.
По версии следствия, мужчина напал на полицейского возле здания отдела МВД. Он нанёс сотруднику правоохранительных органов несколько ударов в лицо. После этого нападавший был задержан.
В октябре интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что в Севастополе вынесли приговор обвиняемому в нападении на полицейского.
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Криминал , Происшествия , СКР , МВД , Азов , Ростовская Область
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