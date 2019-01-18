Налоговики сообщили о трех главных схемах вывода денег за границу

Происходить такие закупки могут по нескольким сценариям, каждый из которых специалисты ФТС научились распознавать и выявлять.

Чаще всего под видом дорогостоящего высокотехнологичного оборудования пытаются ввезти гораздо более дешевый товар, платя за него подставным фирмам как за оригинальную вещь в надежде, что таможня подлога не распознает.

Эта схема так популярна еще и потому, что ввоз в страну высокотехнологичных товаров не облагается таможенной пошлиной, а значит, и цену можно писать сколь угодно высокую.

"Мы хорошо научились выявлять подобные схемы. В составе нашего управления есть подразделения, которые анализируют весь массив таможенных деклараций и помечают те, что выбиваются из общей картины. Именно этим сделкам мы уделяем особое внимание", — говорит Шкляев.

Он вспомнил случай, когда покупатель товара запрещал вскрывать упаковку с какими-то кристаллами, которые якобы используются при производстве компьютеров, потому что "это могло повлиять на свойства вещества". Заявленная стоимость груза была в тысячи выше, чем стоимость любого другого аналогичного товара. Таможенники все-таки взяли пробы, но никакие чудо-свойства порошка не подтвердились.

Еще одну схему вывода денег таможенники на профессиональном жаргоне называют "каруселью". Заключается она в том, что один и тот же товар неоднократно перемещается через таможенную границу. Сначала нерезидент продает его российской компании, которая потом уступает права на него другой фирме. Та снова вывозит покупку за границу и передает первоначальному поставщику. Так товар может ездить туда и обратно несколько раз, и всякий раз за него платят деньги. Схема фиксируется таможней благодаря системе управления рисками. О подозрительной сделке извещают ЦБ , который отправляет в уполномоченный банк сигнал о том, что финансовые операции нужно заблокировать.

И третья из самых распространенных схем — это создание фирм-однодневок под конкретный контракт.