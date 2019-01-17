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Пьяный житель Владивостока напал с пневматикой на подростков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © Depositphotos / friday
Сотрудники Росгвардии задержали жителя Владивостока, который в поселке Славянка Приморского края напал с пневматическим пистолетом на подростков, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
"Вечером на пульт централизованного наблюдения в поселке Славянка Хасанского района поступил сигнал о срабатывании "тревожной кнопки", установленной в продуктовом павильоне. Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны увидели мужчину, размахивающего предметом, похожим на пистолет. Гражданин оказал стражам порядка активное сопротивление, пытался вырваться и скрыться", — говорится в сообщении.
Нарушителя задержали, у него изъят пневматический пистолет. Установлено, что в павильон забежали четверо подростков 13-14 лет и рассказали, что за ними гонится мужчина. По словам детей, неизвестный на улице неожиданно начал кричать на них и стрелять из пистолета. Он забежал за подростками в магазин и стал угрожать присутствующим.
По данным Росгвардии, задержанный — 37-летний житель Владивостока, приехавший в Славянку к родственникам, он был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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Криминал , Владивосток , Приморский Край
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