Пьяный житель Владивостока напал с пневматикой на подростков

Сотрудники Росгвардии задержали жителя Владивостока , который в поселке Славянка Приморского края напал с пневматическим пистолетом на подростков, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

"Вечером на пульт централизованного наблюдения в поселке Славянка Хасанского района поступил сигнал о срабатывании "тревожной кнопки", установленной в продуктовом павильоне. Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны увидели мужчину, размахивающего предметом, похожим на пистолет. Гражданин оказал стражам порядка активное сопротивление, пытался вырваться и скрыться", — говорится в сообщении.

Нарушителя задержали, у него изъят пневматический пистолет. Установлено, что в павильон забежали четверо подростков 13-14 лет и рассказали, что за ними гонится мужчина. По словам детей, неизвестный на улице неожиданно начал кричать на них и стрелять из пистолета. Он забежал за подростками в магазин и стал угрожать присутствующим.

По данным Росгвардии, задержанный — 37-летний житель Владивостока, приехавший в Славянку к родственникам, он был в состоянии сильного алкогольного опьянения.