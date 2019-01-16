Гражданку Нигерии избили и ограбили в Ново-Переделкино

Как рассказал собеседник агентства, в московский медицинский центр обратилась гражданка Нигерии 1996 г. рождения. У женщины диагностировали ушиб и сотрясение головного мозга, а также открытый перелом среднего пальца на левой руке.

«Информацию о госпитализации довели до сотрудников полиции, которым пациентка сообщила, что у д. 23 на Боровском шоссе на нее напал неизвестный мужчина. Злоумышленник избил приезжую из западноафриканской республики и отобрал у нее сумку с деньгами и документами», — сообщил источник.

В МВД выясняют обстоятельства произошедшего и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Уточняется размер причиненного женщине ущерба.