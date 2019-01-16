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Гражданку Нигерии избили и ограбили в Ново-Переделкино 

Агентство «Москва» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полиция проводит проверку по факту нападения на иностранку в столичном районе Ново-Переделкино, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, в московский медицинский центр обратилась гражданка Нигерии 1996 г. рождения. У женщины диагностировали ушиб и сотрясение головного мозга, а также открытый перелом среднего пальца на левой руке.
«Информацию о госпитализации довели до сотрудников полиции, которым пациентка сообщила, что у д. 23 на Боровском шоссе на нее напал неизвестный мужчина. Злоумышленник избил приезжую из западноафриканской республики и отобрал у нее сумку с деньгами и документами», — сообщил источник.
В МВД выясняют обстоятельства произошедшего и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Уточняется размер причиненного женщине ущерба.
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Криминал , Происшествия , МВД , АГН "Москва" , Нигерия
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