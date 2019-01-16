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Профессор ответит за прогулы в суде Самары 

Москва24 + ещё 3 2 часа назад
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Материалы расследования дела против профессора Самарского национального исследовательского университета Евгении Трещевой передадут в суд в январе, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУ СК по региону.
Уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Служебный подлог" возбуждено летом 2018 года после того, как в марте она 12 дней отсутствовала в университете, уехав на лечение за границу. У профессора в эти дни по расписанию не было ни занятий, ни заседаний кафедры, ни других мероприятий. Вернувшись, женщина проставила в табеле эти дни как рабочие. Ущерб университету, по версии следствия, составил около 30 тысяч рублей.
Вину подозреваемая не признала. По словам стороны защиты, деньги, которые, по мнению следствия, Трещева получила незаконно, она уже вернула вузу.
На сайте университета указывается, что Евгения Трещева работает на кафедре гражданского процессуального и предпринимательского права. В 2009 году ей присуждена ученая степень "Доктор юридических наук".
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Комментарии
Криминал , Другое , Происшествия , СКР , РИА Новости , Самара
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