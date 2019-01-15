На востоке Москвы ликвидировали наркопритон

Установлено, что ее 39-летний ранее судимый хозяин неоднократно предоставлял свои квадратные метры наркозависимым людям для совместного употребления запрещенных веществ. Мужчина получал выгоду — «гости» приносили в качестве платы за пользование квартирой психотропы и наркотики.

Полицейские обнаружили и изъяли немало предметов и приспособлений для употребления «запрещенки». Возбуждено уголовное дело.