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На востоке Москвы ликвидировали наркопритон 

Вести Подмосковья 46 минут назад
Фото: РИА Новости
На востоке столицы полицейские ликвидировали наркопритон, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Злополучная квартира находилась на Алтайской улице.
Установлено, что ее 39-летний ранее судимый хозяин неоднократно предоставлял свои квадратные метры наркозависимым людям для совместного употребления запрещенных веществ. Мужчина получал выгоду — «гости» приносили в качестве платы за пользование квартирой психотропы и наркотики.
Полицейские обнаружили и изъяли немало предметов и приспособлений для употребления «запрещенки». Возбуждено уголовное дело.
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Криминал , Происшествия , МВД , Москва
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