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Полицейские избили следователей в Уфе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 1 час назад
В Уфе полицейских заподозрили в избиении следователей, прибывших для проведения проверки, говорится на сайте СУ СК по Республике Башкортостан.
Инцидент произошел в декабре 2018 года, говорится в сообщении на сайте СК.
Установлено, что следователи в сопровождении двух понятых прибыли с целью осмотра места происшествия — помещения для административно-задержанных лиц дежурной части.
Тогда двое сотрудников дежурной части «применили физическую силу в отношении двух следователей» и вывели их из помещения.
При этом полицейские причинили одному из сотрудников СК телесные повреждения.
Отмечается, что впоследствии один из подозреваемых, пытаясь избежать уголовной ответственности, «представил фиктивную справку о якобы полученном телесном повреждении в виде перелома руки», однако «в ходе следствия указанный факт был опровергнут».
В данный момент «с подозреваемыми проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления».
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия»).
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Криминал , Видео , Происшествия , Уфа
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